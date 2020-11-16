الخارجية الروسية عن وفاة وليد المعلم: فقدنا شريكا موثوقا وصديقا مخلصا

أعرب المبعوث الخاس للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تعازي بلاده بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني: "نعرب عن أعمق تعازينا، ومن المحزن أن يرحل هؤلاء".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد كان (وليد المعلم) دبلوماسيًا متمرسًا، لقد فقدنا في وجهه شريكًا موثوقًا به للغاية وصديقًا مخلصًا. أنا شخصيا كنت دائما أقدر صداقتنا حقا".

وكانت سائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قد أعلنت وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.

وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل، "بـوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".

ولم تتضح بعد أسباب الوفاة.

وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.

تولى منصب نائب وزير الخارجية في يناير/كانون الأول عام 2005 وفي فبراير/شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية واستمر فيه حتى وفاته اليوم.