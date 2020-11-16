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    حكام الفيفا على أرض الملعب قبيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على أستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم 24 فبراير 2020

    سباق المكافآت قبل النهائي الإفريقي يشتعل.. الأهلي يرصد 15 مليون جنيه والزمالك 10

    © AFP 2020 / TAREK IBRAHIM
    العالم العربي
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    رصد نادي الزمالك المصري 10 مليون جنيه مكافآت للاعبيه في حالة الفوز بالمباراة النهائية لكأس إفريقيا، أمام النادي الأهلي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما قرر الأهلي رصد 15 مليون جنيه كمكافآت استثنائية في حالة الفوز.

    وبحسب جريدة أخبار اليوم المصرية، فقد قرر نادي الزمالك المصري رصد 10 ملايين جنيه لفريق الكرة الأول بالنادي، لتحقيق حلم الفوز بدوري الأبطال الأفريقي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

    لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي في مواجهة لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي، 22 أغسطس/ آب 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    يذكر أن النادي كان قد أعلن فى وقت سابق عن نيته منح اللاعبين مكافآت استثنائية فى حالة التتويج القاري.

    في المقابل قالت وسائل إعلامية محلية في وقت سابق إن محمود الخطيب، رئيس النادي، يدرس زيادة المكافآت المالية للجهاز الفني والإداري واللاعبين لتحفيزهم من أجل حصد اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.

    وصرحت مصادر داخل النادي الأهلي بأن المكافآت المالية ستصل إلى 15 مليون جنيه في حالة الفوز باللقب الإفريقي يتم توزيعها على كافة أفراد الفريق.

    وتفصيلا قالت إن 6 ملايين جنيه منها ستعطى للجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني، حيث سيحصل موتسيماني على مكافأة راتب ثلاثة أشهر في حالة الحصول على البطولة، و450 ألف جنيه لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مكافأة ثلاثة أشهر، باعتبار أنه يحصل على راتب شهري قدره 150 ألف جنيه.

    وبالنسبة للاعبين فسيحصل كل لاعب بحسب مشاركته، فالأكثر مشاركة بالفريق خلال البطولة سيحصل على 300 ألف جنيه، بينما يتم توزيع بقية المكافآت المالية على اللاعبين حسب مشاركات كل لاعب بالبطولة.

    ويعد فوز الأهلي بهذا اللقب مهما لغياب كأسه عن خزائنه سبع سنوات، عندما حصل عليها الفريق خلال موسم 2013، وسيكون الفوز التاسع إذا ما تحقق.

    جدير بالذكر أن المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي ستقام يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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    إفريقيا, نهائي, مكافآت مالية, الزمالك, الأهلي
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