"طيران الاتحاد" الإماراتية تصف تدشين خط أبوظبي- تل أبيب بـ"الخطوة التاريخية"

أعلنت "الاتحاد" للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عن إطلاق رحلات منتظمة على مدار العام إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام برعاية أمريكية في واشنطن.

وكانت "الاتحاد" أول شركة طيران خليجية تُسيّر رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

واليوم الاثنين، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران محمد عبدالله البلوكي قوله: "يسرّ الاتحاد للطيران، بعد توقيع الاتفاقية الثنائية الجديدة، أن تُعلن عن إطلاق أحدث رحلاتها التي تربط بين العاصمة الاماراتية أبوظبي والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل، تل أبيب".

ومضى البلوكي قائلاً: "مما لا شك فيه، أن هذه الخطوة التاريخية الهامة بالبدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين تدعم التزام الاتحاد، بصفتها شركة طيران، إزاء تعزيز اقتصاد البلدين وزيادة فرص النمو التجاري والسياحي".

واعتبر أن تدشين خط أبوظبي- تل أبيب من شأنه "تحقيق مكاسب عديدة على الدولتين وعلى امتداد المنطقة وما بعدها من وجهات. الأمر الذي يؤكد على المكانة التي تحظى بها إماراة أبوظبي لما تتمتع به من مقومات تدعم الاقتصاد الدولي مثل الأمن والاستقرار والانفتاح الثقافي على العالم إلى جانب موقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين الشرق والغرب".

وسينطلق الخط الجديد اعتبارًا من 28 مارس/آذار 2021، ويحمل بحسب الصحيفة خيارات واسعة وتجارب سفر ملائمة للمسافرين من نقطة إلى أخرى بين دولة الإمارات وإسرائيل، سواء بقصد العمل أو الترفيه.

وأضافت الصحيفة "لن تقتصر الخدمات الجديدة على الترويج للسياحة القادمة إلى أبوظبي، بل ستتيح الفرصة أيضًا للإماراتيين والمقيمين في الدولة لاستكشاف ما تحمله دولة إسرائيل من مواقع تاريخية ومناطق جذب سياحية من شواطئ ومطاعم وأنشطة مختلفة".

وكانت الشركة قد نشرت مقطع فيديو لترويج السياحة إلى تل أبيب على "تويتر"، حيث تتحدث مضيفة الطيران عن غنى المنطقة بتاريخها واشتهارها بمأكولاتها الطيبة.

We’re introducing daily scheduled flights to Tel Aviv from and via Abu Dhabi starting 28 March 2021.

Meet our cabin crew, Ann. She’s here with a 60 second guide to everything you need to know about the city.



Book now: https://t.co/DZ95SfnxjX pic.twitter.com/6ZvQY5KDnG — Etihad Airways (@etihad) November 16, 2020

من جانب آخر، ستطلق فلاي دبي المملوكة للدولة رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت شركة تشغيل مطار دبي إن شركات "El Alal.TA" و"Israir" و"Arkia" الإسرائيلية ستبدأ رحلات من تل أبيب إلى دبي في ديسمبر/كانون الأول.