المشاهد الأولى لتشييع وزير الخارجية السوري وليد المعلم... صور وفيديو

شاركت وكالة الأنباء السورية والصفحات السورية على وسائل التواصل الاجتماعي المشاهد الأولى لتشييع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي توفي صباح اليوم.

وشاركت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر بدء مراسم تشييع الوزير السوري الراحل وليد المعلم، ويظهر في الصور إكليل من الورود مقدم من الرئيس السوري بشار الأسد.

ونشرت وكالة الأنباء السوري "سانا" مشاهد من لحظات التشييع، حيث يلاحظ في الصور اقتصار المراسم على عدد قليل من المسؤولين وذوي المعلم بسبب الإجراءات الصحية المتخذة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

#صور || #سانا

من تشييع جثمان الفقيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية والمغتربين #وليد_المعلم من مشفى الشامي بـ #دمشق وسط حضور رسمي وشعبي. pic.twitter.com/q0vw3rGNuy — سانا عاجل (@SanaAjel) November 16, 2020

وشارك آلاف السوريين على صفحاتهم في "فيسبوك" صورا نعوا فيها المعلم باعتباره أحد أهم رموز الدبلوماسية السورية على مدى سنوات، حيث كان المسؤول عن أحد أعقد الملفات خلال السنوات العشر من الأزمة السورية، عمل خلالها كوزير للخارجية.

ونعت رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والمغتربين السورية، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وأشارت إلى أن المعلم سيوارى الثرى في مقبرة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان الحكومة السورية، فإن المعلم دبلوماسي "عريق عرف بمواقفه الوطنية المشرفة في مختلف ساحات العمل السياسي والدبلوماسي".

يذكر أن المعلم من "مواليد دمشق عام 1941 ودرس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960، حيث حصل على الشهادة الثانوية والتحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد".

والتحق المعلم بوزارة الخارجية عام 1964 وخدم في بعثات تنزانيا والسعودية وإسبانيا وإنجلترا، وعين عام 1975 سفيراً لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980 حيث عين مديراً لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 ولغاية 1984 ثم مديراً لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990، بحسب البيان.

وفي عام 1990، عين المعلم سفيراً لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاوناً لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائباً لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012، وشغل المنصب حتى وفاته صباح اليوم.