نائب لبناني: المراوحة في تشكيل الحكومة ستؤدي إلى الانهيار التام للدولة  

قال النائب عن كتلة "تيار المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يبذل كل الجهد اللازم من أجل أن يصار إلى تأليف الحكومة في أقرب وقت ممكن، عملاً بالمبادرة الفرنسية وتحت سقف الدستور اللبناني.
وأضاف الحجار، قائلا: "بعد الجولة التي قام بها مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وإطلاعه على الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية وحديثه مع الأفرقاء السياسيين الذين أكدوا التزامهم بالمبادرة الفرنسية، وتشكيل حكومة أخصائيين لا حزبيين بعيدا عن السياسيين ومستقلين، من المنتظر أن يكون هناك ترجمة للمواقف التي أعلن عنها بتسهيل تأليف الحكومة، وهذا ما ستظهره الأيام القليلة المقبلة".
وأشار الحجار إلى أن "هناك من يريد العودة إلى منطق المحاصصة، وكأن البلد ليس في انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، يريدون العودة إلى نفس مقاربة السنوات السابقة والتي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وطبعاً هذا يتنافى مع شروط ومستلزمات نجاح المبادرة الفرنسية من ناحية نوعية الحكومة".
وشدد على أنه بظل هذه المراوحة في ملف التشكيل يجب أن يكون هناك موقف للرئيس سعد الحريري عندما يرى الوقت المناسب لذلك، مؤكداً أن الحكومة كان يجب أن تشكل من شهر، والتأخر بالتشكيل يضر بكل اللبنانيين.
وأكد النائب اللبناني أن المراوحة في تشكيل الحكومة ستؤدي إلى الانهيار التام للدولة والانهيار الكامل للبلد، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف على خطورة المرحلة يريدون ربط الملف اللبناني بأمور أخرى، وليتحمل المسؤولية الأطراف التي تعرقل التأليف.
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