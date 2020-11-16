تسجيل
13:31 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

    مسؤول تونسي: لن ننضم للمتعاقدين على لقاح "فايزر" إلا بعد ثبوت نجاحه نهائيا

    © REUTERS / DADO RUVIC
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1047163490_0:314:3083:2048_1200x675_80_0_0_f127eae4029fb2231c78a133cbedcf1a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011161047208030-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/

    قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا، هاشمي الوزير، إن بلاده لن تنضم إلى المتعاقدين على لقاح "فايزر" أو غيره إلا بعد ثبوت نجاعته بصفة نهائية.

    ووفقا لما نقله موقع "نسمة" التونسي فقد شرعت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في نقاشات علمية مع 11 مخبرا عالميا، من بينها مخبر فايزر الأمريكي، توصلت جميعها الى إجراء المرحلة الثالثة من البحوث السريرية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه الوزير اليوم الاثنين.

    الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020
    © AP Photo / Hassene Dridi
    وزير الصحة التونسي: الوضع الوبائي حرج

    وأكد الوزير خلال جلسة استماع عقدت بلجنة التونسيين بالخارج، أن اللجنة العلمية دخلت في نقاشات مع باحثين بمخابر أدوية عالمية، وصلت بحوثها الى آخر مراحل التجارب السريرية، لإنتاج لقاحات لـ "كورونا"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة انخرطت في جهود عالمية من أجل توفير اللقاح لتونس حال ثبوت نجاعته إثر آخر التجارب المزمع إنجازها.

    وذكر أن تونس انضمت الى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل تمويل البلدان الأقل دخلا للحصول على لقاح كورونا، موضحا أن تونس ارتأت الحصول على اللقاح حال ثبوت نجاعته بصفة نهائية فيما بادرت بلدان أخرى بالعالم الى البدء في اقتنائه.

    وأوضح الوزير أن نسبة تترواح من 20 الى 40% من المواطنين في تونس معنيون باستخدام اللقاح المنتظر، مؤكدا أن توزيع اللقاح سيتم حسب الأولويات وسينتفع به في مقدمتهم المصابون بأمرض مزمنة، وكبار السن وكذلك الأشخاص ذوي الوظائف الحيوية في تسيير عمل الدولة.

    في سياق آخر، ذكر المدير العام لمخبر باستور أن مبادرة 'كوفاكس' التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا تمول كافة نفقات توفير اللقاح، بما فيها عملية نقله الى تونس، مشيرا في المقابل، الى أن اللجنة العلمية شكلت منذ ظهور جائحة كورونا فريقا مختصا من الباحثين للاطلاع على أهم المستجدات المتعلقة بمشاريع اللقاحات لفيروس كورونا المستجد.

    يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، كان قد حذر من التهاون في شأن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع "كورونا" قائلا: إن تشديد الإجراءات بشأن فيروس كورونا، هو الحل الأمثل للحد من انتشاره.

    واعتبر المشيشي أن الإجراءات هي السبيل "لعدم بلوغ مرحلة استنزاف قدرات تونس الاستشفائية"، حسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية.

    انظر أيضا:

    حقيقة محبطة عن لقاح "فايزر" تحرم أغلب دول العالم من الاستفادة منه
    سليم بوقرموح... رحلة عالم جزائري من مستشفى بالعاصمة إلى "فايزر" لإنتاج لقاح كورونا
    نتنياهو: إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء لقاح "كوفيد-19" المحتمل
    تونس... رئيس الحكومة يحذر من التهاون بشأن كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, فايزر, لقاح, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وقطر
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق الليبية وقطر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك