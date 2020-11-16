إسرائيل تعلن تسليم مواطن لبناني حاول عبور الحدود

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش قام بتسليم المواطن اللبناني الذي تم رصده وإلقاء القبض عليه، قرب قرية الغجر، إثر محاولته عبور الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية يوم السبت الماضي".

وأشار أدرعي إلى أن "عملية تسليم ونقل المشتبه به إلى لبنان تمت بواسطة قوات اليونيفيل عبر معبر رأس الناقورة".

وقال أدرعي "الحديث عن مواطن لبناني شيعي من بلدة الخيام، عبر الحدود تجاه الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت، فقرر جيش الدفاع إعادته إلى لبنان بعد التحقيق معه".

الحديث عن مواطن لبناني شيعي من بلدة #الخيام، عَبر الحدود تجاه الأراضي الإسرائيلية، يوم السبت، فقرر جيش الدفاع إعادته إلى لبنان بعد التحقيق معه.



لا يهمنا انتماءه المذهبي أو الفئوي أو الترويج لسبب محاولة دخول الدولة إذا كان ذلك يتعلق بضيق الحال أو الوضع العام. pic.twitter.com/CRa2LEQmjs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2020

وختم أدرعي بالقول "لا يهمنا انتماءه المذهبي أو الفئوي أو الترويج لسبب محاولة دخول الدولة إذا كان ذلك يتعلق بضيق الحال أو الوضع العام".