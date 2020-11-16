دعوة من الملك سلمان للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، دعوة إلى أبناء شعبه والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، فقد دعا الملك سلمان إلى إقامة صلاح الاستستقاء في جميع أنحاء المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما حث الملك سلمان في دعوته الجميع على "أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة النبي محمد، وإظهارا للافتقار إلى الله مع الإلحاح في الدعاء"، وفق ما جاء في البيان.

وتشهد السعودية حاليا أمطار ورعد في مناطق متفرقة من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حددت الخميس الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 7 مناطق داخل المملكة ستشهد أمطارا رعدية في ذلك اليوم.

وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، "الخميس"، الذي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة.