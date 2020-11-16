العراق... تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 شخصا في سجن الناصرية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.

ونقل موقع "موازين نيوز"، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن المدانين ينحدرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد أشخاص متهمين بالانضمام للتنظيم.

ولكن لم تنفذ هذه الأحكام إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وعملية الإعدام هذه هي الثانية التي تنفّذ خلال العام الجاري.

وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب من الرجال والنساء بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية بالسجن لمدة تبدأ من 15 عاما وصولا إلى الإعدام.

ولم يتم تنفيذ أي حكم بحق الأجانب التابعين للتنظيم المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق.

وفي عام 2019، نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق مئة مدان، أي ما يقرب من واحد من كل سبعة إعدامات حول العالم، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.