نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي تشكل خطرا متصاعدا يهدد الملاحة الدولية

أعلن نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح الأحمر، أن جماعة "أنصار الله" تشكل خطرا متصاعدا يهدد الملاحة الدولية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن: "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشكل خطراً متصاعداً يهدد الملاحة الدولية".

نائب الرئيس يشير إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشكل خطراً متصاعداً يهدد الملاحة الدولية، منوهاً إلى العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة عبر نشر الألغام في عرض البحر، وتسيير القوارب المفخخة لاستهداف السفن التجارية والمناطق الساحلية الحيوية — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) November 16, 2020

وأشار إلى أن "العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة عبر نشر الألغام في عرض البحر، وتسيير القوارب المفخخة لاستهداف السفن التجارية والمناطق الساحلية الحيوية".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله"، بعدم الاهتمام بجهود إحلال السلام في اليمن، مشيرا إلى أنها صعدت من هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب عبر الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية بإيعاز من إيران.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "القيام بمسئولياته القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام إيران وأدواته من الميليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها الحوثيون".