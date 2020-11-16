ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية... فيديو

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، في قصر الشاطئ في أبوظبي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية، فلورنس بارلي.

وبحث آل نهيان والوزيرة الفرنسية خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية#وام

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وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.