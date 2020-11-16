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    إزالة مخالفات بناء في مصر

    الحكومة المصرية تضع 24 شرطا لاستئناف البناء في 3 محافظات

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    وضعت الحكومة المصرية 24 شرطا للبناء في 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك من خلال خطة الاشتراطات التخطيطية والبنائية في المخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المحافظات.

    ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وضعت تلك الشروط لضبط العمران في عدد من المدن، حيث يحظر المخطط الاستراتيجى المعتمد بشكل تام البناء في المناطق ذات الكثافات المرتفعة، مع وجود "حظر جزئي" في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة".

    جامعة القاهرة في مصر
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    وأضافت: "سيتم السماح بالبناء وفقا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم عملية البناء فيها، مع مكافحة البناء العشوائي المخالف".

    وأوردت الصحيفة ما وصفته بـ "الملامح الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية في المخطط الاستراتيجى المعتمد للمحافظات الثلاث، فيما يلي نصها وفقا لما ورد عن كل محافظة بمفردها:

    - محافظة القاهرة

    1- الحي الواحد مقسم إلى عدة قطاعات، كل منها له اشتراطات.

    2- تتراوح الارتفاعات بين 4 و5 و6 أدوار، حسب المنطقة التي يقع فيها المبنى.

    3- الحد الأقصى للارتفاع في أحياء القاهرة "مرة ونصف" من عرض الشارع.

    4- تتبع "مدينة 15 مايو" الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدينة.

    5- حدود الارتفاع في بعض المناطق المعلنة كـ"إعادة تخطيط" تتبع حدود الارتفاع المنصوص عليها في اشتراطات المنطقة الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    بشرى سارة من الحكومة المصرية بشأن إعادة أعمال البناء
    6- الحد الأدنى لقطعة الأرض للبناء السكني عليها 200 متر.

    7- الحد الأدنى لقطعة "أرضي خدمات" 2500 متر أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أعلى.

    8- نسبة البناء لا تزيد عن 40 في المئة لأنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أقل.

    9- لا تزيد نسبة البناء عن 60 في المئة للجراجات متعددة الطوابق.

    10- توفير أماكن لإيواء انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا، وفقا لكود الجراجات، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020، من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وغيرها.

    11- الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.

    - محافظة الجيزة

    12- سيتم الوقف الكلي لأعمال البناء عدا مشروعات الخدمات بالكتلة السكانية لإجمالي 62.5 في المئة من مدينة الجيزة.

    13- سيسمح بالبناء في 18.5 في المئة من المدينة بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية.

    14- 19 في المئة من المدينة معلنة كمناطق إعادة تخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

    اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AFP 2020 / -
    الحكومة المصرية تكشف موعد عودة حركة البناء
    15- وقف البناء تماما في 100 في المئة من حي بولاق الدكرور و95.2 في المئة في العمرانية، و84.3 في المئة في حي شمال الجيزة، و83.4 في المئة في حي جنوب الجيزة، و68.7 في المئة في حي الطالبية، و55.7 في المئة في الوراق، و38.6 في المئة في العجوزة، و32 في المئة في الهرم، و9.8 في المئة في حي الدقي.

    16- يوقف البناء تماما في حي شمال الجيزة، عدا قطاعين من أصل 5 قطاعات، يسمح بالبناء فيهما والاستعمال السكني فقط، ولا يسمح بالاستعمال المختلط، على أن يكون الحد الأقصي للارتفاع 16.5 متر أو 5 أدوار، وبما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

    17- أما حي جنوب الجيزة فيسمح بالبناء في قطاعين وتوقف في قطاعين آخرين، على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع 16.5 متر، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع.

    - محافظة الإسكندرية

    18- المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع تعرف بأنها المناطق التي تضم أكثر من 400 شخص لكل فدان بكثافة بنائية من 5 إلى 8، والمناطق ذات الكثافات المرتفعة، بأنها المناطق التي تضمن من 250 شخصا لكل فدان لـ400 بكثافة بنائية 3 إلى 6، والمناطق ذات الكثافات المتوسطة إلى مرتفعة بأنها التي تضم من 150 إلى 250 شخصا لكل فدان بكثافة بنائية من 2 إلى 4، أما المناطق ذات الكثافات المتوسطة بأنها التي تضمن 150 شخص لكل فدان أو أقل بكثافة بنائية 0.5 إلى 2.

    19- حظر وتقييد البناء يهدف إلى تخفيض أو تثبيت الكثافات، وتوفير النطاق داخل هذا النطاق.

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    20- يتركز 99.2 في المئة من سكان الإسكندرية في الوحدات الإدارية التي تمثل الكتلة الحضرية للإسكندرية.

    21- هناك نسبة محدودة جدا من السكان أقل من 1% في مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي داخل حدود المحافظة.

    22- تشكل الكتلة الحضرية نحو 54.1 في المئة من إجمالي مساحة المحافظة.

    23- أغلب المساحة المتبقية هي الأراضي الصحراوية جنوب المحافظة بنسبة 41 في المئة وتأتي مدينة برج العرب الجديدة بنسبة 4.9 في المئة من إجمالي مساحة المحافظة.

    24- وضع الوحدات السكنية القائم في الإسكندرية يشير إلى أن الوحدات بمنطقة شرق المدينة هي الأعلى، ورغم وجود زيادة الكثافات بمنطقة قلب المدينة إلا أن عدد الوحدات السكنية بها محدود.

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    الكلمات الدلالية:
    الإسكندرية, القاهرة, أزمات الإسكان, الحكومة المصرية
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