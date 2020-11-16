تسجيل
17:39 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي... فيديو + صور

    © Sputnik . Mohamed Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047209583_0:169:3072:1897_1200x675_80_0_0_e3c8c33e5fc9d668927e609377d8154e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011161047210401-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    شيّعت العاصمة السورية دمشق، اليوم الإثنين، وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمرٍ ناهز الـ 79 عاماً، بعد أكثر من نصف قرن قضاها في العمل الدبلوماسي.

    بحضور شعبي ورسمي واسع ومشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وحكومية سورية، إضافة إلى السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، انطلق موكب التشييع من مشفى الشامي وسط العاصمة دمشق، حيث صلي على الفقيد في جامع سعد بن معاذ، ثم وري الثرى في مقبرة المزة.

    ونعت رئاسة مجلس الوزراء السوري ووزارة الخارجية، صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم  الإثنين.

    وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن سوريا فقدت برحيل المعلم شخصية وطنية بارزة تركت أثراً طيباً في قلوب السوريين جميعاً، ودبلوماسياً مخضرماً دافع باقتدار عن وطنه سورية في المحافل الدولية والإقليمية ومختلف ساحات العمل السياسي، وكان صوتاً للحق في وجه الإرهاب والعدوان.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    وأضاف المهندس عرنوس أن الراحل الوزير المعلم كان له بصمات واضحة في العمل الحكومي والجهد المبذول لخدمة أبناء الوطن من خلال آرائه وأفكاره والطروحات التي كان يقدمها، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً وهو خدمة أبناء الشعب السوري.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    من جانبها عبّرت وزارة الخارجية الروسية، عن تعازيها في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن "روسيا فقدت صديقا مخلصا وشريكا موثوقا"، فيما وصف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية، دميتري سابلين، الوزير المعلم بأنه أسد الدبلوماسية السورية، وكان يخدم بلاده بأمانة كبيرة ويحظى باحترام الأعداء قبل الأصدقاء، مؤكداً أن حقبة تاريخية كاملة من السياسة الخارجية السورية انتهت بوفاة المعلم.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    بدوره قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برسالة إلى رئيس الوزراء السوري التعازي بوفاة وزير الخارجية والمغتربين مشيداً بالدور المهم الذي لعبه الوزير المعلم في خدمة بلاده والدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها.

    إلى ذلك قدمت سلطنة عمان تعازيها بوفاة وزير الخارجية السوري وقالت في تغريدة لها "تويتر" الاثنين: "تعرب وزارة الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية بوفاة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم"، مشيرة إلى إسهامات المعلم البارزة في العمل الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    يذكر أن، المعلم دبلوماسي عريق عرف في مختلف ساحات العمل السياسي والدبلوماسي، وهو من مواليد دمشق عام 1941 ودرس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960 حيث حصل على الشهادة الثانوية والتحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد.

    والتحق المعلم بوزارة الخارجية عام 1964 وخدم في عدد من البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وعين عام 1975 سفيراً لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980، حيث عين  مديراً لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 ولغاية 1984، ثم  مديراً لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    عين سفيراً لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عين معاوناً لوزير الخارجية مطلع العام 2000، وسمي نائباً لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 خلفاً لفاروق الشرع الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وتمت تسمية المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي
    © Sputnik . Mohamed Damour
    دمشق تواري وزير خارجيتها الثرى بعد نصف قرن من العمل السياسي

    لديه أربعة مؤلفات (فلسطين والسلام المسلح 1970)، (سورية في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948)، (سسورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958)، (العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي).

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وقطر
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق الليبية وقطر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك