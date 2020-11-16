المغرب يؤكد للأمم المتحدة حقه في الدفاع الشرعي عن أي تهديد

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بوقف إطلاق النار مع البوليساريو، وحق المغرب في الدفاع الشرعي عن أي تهديد.