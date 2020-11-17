مصر... التضامن تؤكد: الحضانات لن تغلق

نفت وزارة التضامن المصرية ما تردد من عزم الدولة إغلاق الحضانات على مستوى الجمهورية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق جميع الحضانات على مستوى الجمهورية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، عار تماما عن الصحة.

وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح البيان أن التضامن قالت إن الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددةً على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على جميع الحضانات، للتأكد من مدى التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء تراخيصها حال عدم الالتزام.

وأشارت إلى أنه تم وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا، تتمثل أبرزها في إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

أيضا تشمل الضوابط تدريب الأطفال على حماية أنفسهم، وتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، وتخصيص خط ساخن تحسباً لأي طارئ في أي حضانة.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.