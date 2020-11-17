موعد مباراة مصر وتوغو والقنوات الناقلة​

يلتقي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره منتخب توغو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون 2022.

وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مباراة منتخب مصر ستقام على ملعب دى كيجيه في توغو.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب جُزُر القُمُر الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره التوغولي في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، بنتيجة هدف للاشيء، في إطار المجموعة نفسها.

وتقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ـ وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا - بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7. ​