بسبب فتوى قديمة لـ"بن باز" معركة على تويتر بين أمير سعودي والناشطة توكل كرمان

المعركة بدأت بتغردية لـكرمان، نشرت فيها فيديو لعالم الدين السعودي "عبد العزيز بن باز" يقول فيها، إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الهواء، ووصفته بعدها بـ"الضال المضل".

في هذا الفيديو يقول عبدالعزيز إن الأرض لاتدور ولاتسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي او نصراني !! pic.twitter.com/JOhqc94yRW — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 16, 2020

وعلقت كرمان متندرة على الفيديو، قائلة: "في هذا الفيديو يقول عبد العزيز إن الأرض لا تدور ولا تسبح في الفضاء وإن من يقول بذلك هو شيوعي أو نصراني".

هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين ، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة..

تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟ https://t.co/ZH7SXNqgPE pic.twitter.com/HqQStToxoa — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) November 16, 2020

تغريدة كرمان أثارت ردود فعل كبيرة، من متابعين كثر، لكن أبرز الردود كانت من الأمير السعدي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز.

الأمير السعودي رد على "كرمان"، مستنكرا ما قال إنه "كذب" منها في نقلها عن الشيخ بن باز.

وقال: "ومع اعترافه بأنه أفتى بأن الأرض لا تدور في الهواء، إلا أنه قال: هذا كلام الشيخ رحمه الله وهو يثبت أنك تكذبين، أمّا عن وصفك له بالضال المضل فلن يغير من حقيقته التي نعرفها عنه رحمه الله وأجزل له المثوبة".

وضرب مساعد مثلا متهكما، فقال: "تخيلي مثلًا لو وصفناك بالصادقة الحسناء هل سيغير هذا من الحقيقة في شيء؟".

من ينكر جريان الشمس عنده هو من يقول بأن الأرض تدور حول الشمس هذا مفهوم الشيخ لإنكار جريان الشمس،المهم انك مقر انه افتى بأن الارض لاتدور لا حول نفسها ولا حول الشمس ، عبارة الضال المضل استعرتها منه رحمه الله فهذه تعبيره ومدرسته في وصف المخالفين له من التيارات والجماعات والمذاهب — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 17, 2020

كرمان ردت على الأمير السعودي، قائلة: "من ينكر جريان الشمس عنده هو من يقول بأن الأرض تدور حول الشمس هذا مفهوم الشيخ لإنكار جريان الشمس، المهم أنك مقر أنه أفتى بأن الأرض لا تدور لا حول نفسها ولا حول الشمس، عبارة الضال المضل استعرتها منه رحمه الله فهذا تعبيره ومدرسته في وصف المخالفين له من التيارات والجماعات والمذاهب".

الشيخ بنفسه يقول لم أكفّرهم ، ولو كان يراهم ينكرون آيات القرآن الصريحة لكفّرهم ، كما قال عمن ينكر جريان الشمس الذي جاء في الآية الكريمة ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) .. فلا تضعي الكلام الذي يوافق غرضك على لسان شيخ جليل في رحاب ربه — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) November 17, 2020​

فغرد الأمير السعودي رادا عليها، وقال: "كلام الشيخ واضح وقد عرضته لك وأنتِ تؤلينه بما يوافق هواكِ، نعم قال الأرض لا تدور وهو اجتهاد أخطأ فيه وهو بشر يخطئ ويصيب وغير معصوم ولكنه لم يكفر ويخرج من الملة من لم يقر هذا كما افتريتِ عليه، أما عن إصرارك على وصفه بالضال المضل فقد أجبت على هذا في أول رد عليك".

نزولا عند رغبة الدكتور @mshinqiti الذي اكن له احترام كبير حذفت التغريدة التي وصفت فيها بن باز بالضال المضل — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 17, 2020

رد الأمير السعودي هذه المرة تفاعلت معه "كرمان" سريعا، حيث قامت بنشر تغريدة أخرى، قالت فيها: "نزولا عند رغبة الدكتور الذي أكن له احتراما كبيرا حذفت التغريدة التي وصفت فيها بن باز بالضال المضل".