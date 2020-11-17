السعودية تكشف عن حجم مساهمة الرياضة في اقتصادها

أشاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، بالدعم المادي الكبير الذي يحظى به "القطاع الرياضي" في بلاده من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال الفيصل، إن مساهمة الرياضة في الناتج المحلي بلغت 0.05%، والهدف الوصول إلى نسبة تتراوح 0.7% - 1%، مشيرا إلى أن تطبيق الحوكمة أظهر قضايا دولية قديمة جدا بعضها يعود إلى سنوات مضت، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

وأوضح أن مجموع مبالغ هذه القضايا وصل إلى 650 مليون ريال، وبعد المفاوضات والمراجعة أصبحت 346 مليونا، وقد تم سداد 221 مليون منها، مضيفا:

الآن نهدف إلى خلق بيئة مثالية للاقتصاد الرياضي؛ للانتقال من 170 ناديا إلى نحو 4 آلاف، وذلك بمشاركة من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المبلغ المرصود لاستراتيجية دعم الأندية يبلغ 2.5 مليار ريال، والدعم الثابت للأندية هو 50 مليون ريال، ويصل إلى 150 مليونا في حال طبق النادي معايير الحوكمة.

وأكد أن الوزارة تقوم بأدوار تشغيلية ولا تتدخل أبدا في الأمور الفنية أو في إدارات الأندية، وتتابع الأمور المالية في الأندية وآليات صرفها بشكل دقيق.