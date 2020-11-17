أبو ردينة: القيادة الفلسطينية تنتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي.

رام الله - سبوتنيك. وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء: إن "التحرك سيكون على أساس موقف إدارة بايدن خلال الفترة المقبلة".‬

وأضاف "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة ترامب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".

وتابع "تتواصل اتصالات الرئيس محمود عباس مع زعماء العالم لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن "المواقف الدولية الرافضة للاستيطان مطمئنة".‬

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن "شعبنا متمسك بحقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ولن يحدث شيء دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته وبالانسجام مع الشرعية والقوانين الدوليين".‬

وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعية، معتبراً أنها تشكل "قتلاً لمبدأ حل الدولتين، وخرقاً لقرارات الشرعية، واستفزازا للفلسطينيين والعالم بأجمعه".‬

واعتبر أن "الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إلى إحدى المستوطنات خطوة استفزازية، وبمثابة شراكة أمريكية للاحتلال الإسرائيلي للأرضي الفلسطينية".‬

وأضاف أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية الحالية "تمعن بعدائها للشعب الفلسطيني منذ محاولتها فرض خطة ترامب نتنياهو، حيث أصبحت واشنطن "خارج الطاولة" ولم تعد وسيطا وحيدا".

وتسود الدوائر الفلسطينية أجواء من التفاؤل بوصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى سدة الحكم.

وبوقت سابق من اليوم أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي عن تفاؤله بوصول بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال المالكي: "العودة للمسارات المختلفة مع الإدارة الأمريكية أمر مهم جدا، ومن خلال جو بايدن نرى نافذة من الفرص، ونريد أن نستفيد من تلك النافذة لفتح صفحة جديدة".