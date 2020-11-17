حماس تستنكر قرار السلطة الفلسطينية بعودة العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل

استنكرت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بعودة العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل مجددا، ومن بينها التنسيق الأمني، وذلك بعد توقف لفترة بسبب قرار تل أبيب ضم أراض فلسطينية جديدة.