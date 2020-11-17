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    روبوت سوريا

    سوريا تحصد المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي... صور

    © Sputnik . Mohammed Alnajm
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    فازت سوريا بالمركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي (WRO Canada 2020-X) الذي نظمته كندا عن بعد خلال الفترة ما بين الـ 12 والـ 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة 40 دولة من كافة أنحاء العالم.

    جاء الإنجاز السوري في مسابقة "التحدي المفاجئ" للفئة العليا لأعمار ما بين 16 – 19 عاماً، وحققه فريق "SCS-Dam-Polymath Squad".

    حول هذا الإنجاز قال رئيس اللجنة الوطنية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع الدكتور مهيب النقري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "المنافسة لم تكن سهلة حيث كان أمام فريقنا 24 ساعة حتى يقوم بتركيب وتصميم روبوت ينفذ مهمة محددة، وحصل على أعلى علامة محققاً نتيجة مميزة واكتسب خبرة مهمة فيما استطاعت دول قليلة تنفيذ هذه المهمة".

    • روبوت سوريا
      روبوت سوريا
      © Sputnik . Mohammed Alnajm
    • روبزت سوريا
      روبوت سوريا
      © Sputnik . Mohammed Alnajm
    • روبوت سوريا
      روبوت سوريا
      © Sputnik . Mohammed Alnajm
    • روبوت سوريا
      روبوت سوريا
      © Sputnik . Mohammed Alnajm
    • روبوت سوريا
      روبوت سوريا
      © Sputnik . Mohammed Alnajm
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    © Sputnik . Mohammed Alnajm
    روبوت سوريا
    وأضاف النقري: "هذه المشاركة الأولى رسميا باسم سوريا وهي المشاركة الخامسة للفرق السورية ففي روسيا تميزت فرقنا عام 2014، وفي الهند أحرزت الفرق السورية المركز الثاني على مستوى العالم، وفي كوستاريكا أحرزت فرقنا المركز الثالث على مستوى العالم، وشاركنا في تايلاند وأحرزنا المركز الثالث، وفي هنغاريا شاركت فرقنا في العام الماضي، وأحرزت المركز الثامن أما هذا العام وبسبب ظروف انتشار كورونا تقرر إقامة المسابقة عن بعد وحققنا نتيجة مذهلة".

    الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
    © Sputnik . Farouk Almodhe
    شاب سوري يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
    وتابع قائلاً: "شاركنا عبر 8 فرق سورية في المسابقات النظامية لأعمار الفئات الابتدائية والمتوسطة وبأربع فرق في مسابقة جديدة أضيفت هذا العام اسمها "التحدي المفاجئ" وفي هذا النوع من المسابقات تم تقسيم الفئات العمرية إلى ابتدائية تحت سن 13 عاماً ومتوسطة بين 13 و15 عاماً وعليا بين 16-19 عاماً والفريق الذي فاز هو الأكثر خبرة حيث سبق له أن شارك في المسابقات الماضية وتأهل إلى النهائيات العالمية مرتين، ويتكون من وليد شيباني وكريم الماضي وسامي معروف والمدرب عدنان صلاحي وهو من أفضل المدربين في سوريا وهو موجود  حالياً في تركيا وكان يتابع تدريب الفرق عن بعد".

    وأردف: "لم نتفاجأ كثيراً بالفوز لأننا نطمح دائماً لإحراز المركز الأول في النهائيات العالمية، وكنا خلال السنوات الماضية من بين الدول الأوائل في هذه المنافسات، وكان ذلك نتيجة جهد كبير بذله الطلاب المشاركون، ولدينا مسابقة وطنية تقيمها سنوياً هيئة التميز والإبداع في سوريا تحت عنوان معين لاختيار وتقييم الفرق الأوائل من كل فئة كي تمثل سوريا في النهائيات العالمية، وقد حققت فرقنا نتائج متميزة منذ المسابقة العالمية الأولى في روسيا وحتى اليوم وبذلت جهداً كبيراً لتكون سوريا على منصات التتويج".

    وأوضحت هيئة التميز والإبداع السورية في بيان أن المسابقة أقيمت لأول مرة عن بعد تحت عنوان “المناخ” حيث طلب من الفرق المشاركة تصميم روبوت لتنفيذ عدة مهام تفيد في مواجهة بعض الظواهر الطبيعية المناخية، وتم إرسال فيديوهات قصيرة خلال فترة محددة عن هذه الروبوتات عبر الإنترنت مباشرة للجنة المنظمة وتم منح الجوائز لأفضل أداء وأفضل تصميم.

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    الكلمات الدلالية:
    مرتبة, كندا, الروبوت, مسابقة, سوريا
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