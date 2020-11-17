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    ناشطة حقوق الإنسان اليمنية، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، خلال افتتاح القمة الدولية الـ 16 للحائزين على جائزة نوبل للسلام في بوغوتا، كولومبيا 2 فبراير/ شباط 2017

    بعد تصدره "تويتر" في السعودية... من هو عبد العزيز بن باز؟

    © AFP 2020 / Guillermo Legaria
    العالم العربي
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    بعد إثارة الجدل حول فتوى لمفتي السعودية الأسبق، عبد العزيز بن باز، قال فيها إن "الأرض لا تدور" ، تصدر وسم "ابن باز" موقع "تويتر" في السعودية، اليوم الثلاثاء.

    وكانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قد هاجمت مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق، وفتوى "الأرض لا تدور"، مثيرة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقالت الناشطة اليمنية كرمان في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر: "أفتى الضال المضل عبدالعزيز بن باز بأن الأرض لا تدور، وإن من يقول ذلك فهو خارج عن الملة".

    ​فيما يلي نبذة سريعة عن ابن باز وفقا لموقعه الرسمي:

    هو عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز، وُلِدَ في مدينة الرياض في الثاني عشر من ذي الحجة سنة 1330هجري (1912/1911) بالتقويم الميلادي، والده هو عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز، وقد توفي في ذي القعدة سنة 1333هـ، وعمر ابن باز ثلاث سنوات، والدة ابن باز هي هيا بنت عثمان بن عبدالله بن خزيم، وتوفيت سنة 1356هـ، وابن باز في الـ26 من عمره.

    نشأ ابن باز يتيما في حِجْر أمه هيا بنت عثمان بن عبدالله بن خزيم، فقامت الأم برعايته وتربيته على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة هو وأخويه: إبراهيم بن عبدالرحمن بن سيف - الأخ غير الشقيق لسماحة الشيخ - ومحمد بن عبدالله بن باز.

    تمتع ابن باز ببصره إلى سنة 1346هـ، حيث أصابه مرض يُسَمَّى في نجد (أبا الرغيد) أدى إلى ضعف بصره، واستمر المرض معه إلى محرم سنة 1350هـ؛ حيث ذهب بصرُه بالكلية وعمره 19 عامًا.

    مرت عليه أحداث أثَّرت في شخصيته، وتركت بصمتها في حياته، وكان من أهمها توحيد المملكة العربية السعودية عندما أعلن الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ذلك في منتصف عام 1352هـ، حيث كان ابن باز قد بلغ سن الرشد والأهلية حيث كانت سنه في ذلك الوقت 21 عاما.

    زوجات  ابن باز 4، هن فاطمة بنت عبدالله بن سليمان بن سحمان، اختارها بواسطة أمه والعارفين بها، وقد تزوجها سنة 1354هـ وعمره 24 عامًا، ثم طلَّقها سنة 1357هـ، ولم تلد له، وهيا بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن عتيق، تزوَّجها سنة 1357هـ بعد قدومه إلى الدِّلم، وأنجبت له ولدين وثلاث بنات، وبقيت معه إلى وفاته، وطرفة بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز، وهي ابنة عمه، وقد استمر الزواج ستة أشهر ثم طلَّقها، ولم تلد له، ومنيرة بنت عبدالرحمن بن حمد الخضير، تزوَّجها سنة 1386هـ، وأنجبت له ولدين وثلاث بنات، وبقيت معه إلى وفاته.

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    الكلمات الدلالية:
    تويتر, الكرة الأرضية, مفتي السعودية
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