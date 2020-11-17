سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم " سقطت صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ولا معلومات حاليا عن عدد الصواريخ أو ما إذا كانت قد تسببت بوقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف أنه "تم سماع صوت صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى "تشغيل منظومة باتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل تم التصدي لها".

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.