الكشف عن مصدر إطلاق صواريخ استهدفت بغداد... صور

تعرضت العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي استهدف منطقة محصنة تتخذها الحكومة مقرا لها.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم بسقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت الخلية، تبين أن انطلاق الصواريخ كان من حي الأمين الثاني منطقة الألف دار في بغداد الجديدة، شرقي العاصمة.

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed

قصف المنطقة الخضراء © Sputnik . Nazek Mohammed 1 / 5 © Sputnik . Nazek Mohammed قصف المنطقة الخضراء

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن المزيد من التفاصيل سيعلن لاحقاً.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.