ما حقيقة وفاة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، لكن تلك الأنباء تم كشف حقيقتها في وقت لاحق، وفقا لوسائل إعلام لبنانية رسمية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إن أنباء وفاة الحص عارية من الصحة جملة وتفصيلا، مضيفة: "نفى مكتب الرئيس سليم الحص، في اتصال مع الوكالة الشائعات التي تناولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة الرئيس الحص".

وتابعت: "أكد مكتب الحص أنه بألف خير وفي وضع صحي جيد".

وشغل سليم الحص العديد من المناصب الوزارية كما شغل منصب رئاسة الحكومة اللبنانية 5 مرات وتم انتخابه عضوا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.