المحكمة العليا في الجزائر تقبل طعن شقيق بوتفليقة وآخرين على إدانتهم بالمساس بالدولة والجيش

قبلت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، طعنا بالنقض قدمه دفاع المتهمين في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الدولة والجيش، وهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري الاستخبارات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.