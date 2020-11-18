البحرين: وزير الخارجية الإسرائيلي قبل الدعوة لزيارة المنامة الشهر المقبل

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، إن نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قبل الدعوة لزيارة المنامة الشهر المقبل.

وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس، أن بلاده طلبت رسميا من السلطات الإسرائيلية فتح سفارة لها في تل أبيب، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سفارة لإسرائيل في المنامة".

وأوضح الوزير البحريني أن "ما يحدث هو شهادة على جدية الطرفين في تحقيق منافع ملموسة".

وتابع، قائلا: "شعرت بالتشجيع من الأجواء المنفتحة الحقيقة التي غلفت مباحثاتنا، وثمة حرص واضح ومتبادل على إنجاح التعاون وإثبات أن هذا سيقضي إلى منافع إيجابية لبلدينا والمنطقة".

وبدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أول زيارة لوفد حكومي بحريني لتل أبيب بأنه "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، مؤكدًا التزام بلاده بتطبيق كل بنود اتفاقية السلام مع المنامة، ولافتا إلى أنه بداية من كانون الأول/ ديسمبر سيتمكن البحرينيون السفر لإسرائيل دون تأشيرة.

وأضاف: "سأزور المنامة قريبا ونواصل المفاوضات والمباحثات".

وأرسلت البحرين أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على متن رحلة طيران الخليج جي.إف972، في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.

ومنذ سبتمبر/أيلول، توسطت إدارة ترامب في اتفاقات مع البحرين والإمارات والسودان من أجل تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.

وأثار هذا التحول غضب الفلسطينيين الذين طالبوا بإقامة دولة قبل أي تقارب إقليمي من هذا القبيل.

وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن المزيد من الدول تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإنه ليس من المرجح حدوث تطورات أخرى قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه ويحدد سياسة إدارته الجديدة.