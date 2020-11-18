ترامب: إني فخور بالجهود الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة يوم الاستقلال، عبر فيها عن فخره بالجهود الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.

وقال ترامب: "إني لفخور بالجهود الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية"، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

الرئيس ترامب في برقية الاستقلال للرئيس عون: اني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 18, 2020

​وكانت رئاسة الجمهورية قد ألغت جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال باسم "الجمهورية اللبنانية"، نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا إلى قرار الإقفال الكامل.