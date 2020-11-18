إسرائيل تنشر أول فيديو لاستهداف ‏مواقع عسكرية في سوريا

نشر الجيش الإسرائيلي، أول توثيق لما قال إنها هجمات نفذها فجر اليوم الأربعاء على أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر أرفقه بالفيديو "التوثيق من الهجمات التي نفذتها المقاتلات الليلة الماضية في سوريا ضد أهداف عسكرية اشتملت على مستودعات ومقار وموقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

תיעוד מתקיפות צה"ל אשר התרחשו במהלך הלילה ובהן תקפו מטוסי קרב בסוריה מטרות צבאיות ובהן מחסנים, מפקדות ומתחמים צבאיים של כוח קודס האיראני והצבא הסורי pic.twitter.com/U7yLxpnlCz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 18, 2020

فيما نشر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطع الفيديو معلقا في تغريدة بحسابه على تويتر بالقول : "هكذا ضربت طائراتنا الحربية مواقع عسكرية في سوريا مستهدفةً مخازن ومقرات ومجمعات عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".

يتبع..