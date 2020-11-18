ماذا قالت سوريا تعليقا على ما حدث لمنتخبها بكرة القدم في الإمارات

شكر الدكتور غسان عباس، سفير سوريا في الإمارات، قيادة دولة الإمارات والاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة راشد بن حميد النعيمي لما تم تقديمه من تسهيلات لنجاح معسكر المنتخب السوري لكرة القدم في الإمارات.