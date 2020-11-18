رجال الإطفاء يسيطرون على حريق هائل في منطقة الشويخ بالكويت... فيديو

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر اليوم، في أحد الأسواق المركزية الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية في الكويت.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير وعلى إثره تم توجيه ستة فرق إطفاء للموقع... مضيفة أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة وبذلت جهودا كبيرة باستخدام آليات السلالم الهيدروليكية، التي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على موقع الحادث الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع.

فيديو | حريق سوق مركزي في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/41blzCEArY — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) November 18, 2020

وأشار البيان أن رجال الوحدات باشرت عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.