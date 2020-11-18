أول رد من واشنطن على إطلاق صواريخ استهدفت سفارتها في بغداد

علقت السفارة الأمريكية لدى بغداد لأول مرة على هجوم صاروخي استهدف مقرها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

وحملت السفارة ما سمتها "مليشيات إيران"، مسؤولية إطلاق الصواريخ مساء أمس الثلاثاء، داعية السلطات العراقية إلى اعتقال ومحاسبة مطلقيها.

وقالت السفارة في تغريدتين بحسابها على تويتر "تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين".

وأضافت أن لديها تقارير "تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران هي المسؤولة عن الهجوم".

وتابعت السفارة "تواصل الميليشيات الخارجة عن القانون المدعومة من فيلق القدس الإيراني زعزعة استقرار العراق، وقتل المواطنين العراقيين، وتهديد سيادة العراق".

ودعت العراق إلى "اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية".

The United States Government strongly condemns the rocket attack in Baghdad yesterday which killed an Iraqi child and injured other Iraqi civilians. We have seen reports that Iran-backed militias again took credit for the attack. 1/2 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 18, 2020

Lawless militias supported by Iran’s Qods Force continue to destabilize Iraq, kill Iraqi citizens, and threaten Iraq’s sovereignty. We call on the Government of Iraq to arrest and hold accountable those who continue to perpetrate acts of violence against the Iraqi state. 2/2 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 18, 2020

و قتلت طفلة عراقية وجرح عدد من المدنيين، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، إثر قصف صاروخي استهدف العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، لاحقا خبر سقوط الصواريخ حيث تبين أن عددها هو 7 صواريخ.

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن أربعة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أما البقية فسقطت خارجها.

وكشفت الخلية، أن "الصواريخ الثلاثة التي سقطت خارج المنطقة الخضراء أحدها سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

وأفادت الخلية، بإن الصواريخ التي سقطت أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص جميعهم من المدنيين.

ولفتت إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، شرقي بغداد.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.