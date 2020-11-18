وفد أمني سعودي يصل الفلبين بتوجيهات من الملك سلمان

وصل وفد أمني سعودي، اليوم الأربعاء، إلى الفلبين في مهمة خاصة، بناء على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأفادت السفارة السعودية في بيان اليوم بوصول وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات الملك سلمان، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول قضية اختفاء المواطن السعودي عبدالله خالد العياشي الشريف.

وفُقد الاتصال بالشريف أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة سان خوسيه جنوبي البلاد في مايو/ أيار 2019، بحسب صحيفة "عكاظ".

وقالت السفارة السعودية إنها "بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين".

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية.

ومنذ أيام، يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية في الفلبين لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى، وفق المصدر ذاته.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن الشريف وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.