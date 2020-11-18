قناة عبرية: نتنياهو يطلب من ترامب السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

ذكرت قناة عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تقدم بطلب للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقضي بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو توجه بطلب إلى الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء ولايتها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بهدف الحصول على موافقة فورية على بناء آلاف الوحدات السكنية في بلدة عطروت بمدينة القدس المحتلة، قبل الخروج من البيت الأبيض.

פרסום ראשון: רה"מ פנה לטראמפ בנוגע לקידום בנייה בשכונת עטרות בירושלים - שנמצאת מעבר לקו הירוק ומעוכבת כבר זמן רב. רה"מ בשיחות סגורות: "אבקש ממזכיר המדינה לקדם אלפי דירות". גורמים ששוחחו עם נתניהו לכאן חדשות: יש צורך לקבוע עובדות בשטח טרם ביידן נכנס לתפקיד@shemeshmicha #חדשותהערב pic.twitter.com/cf8vP05JNo — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2020

وأكدت القناة أن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، غدا الخميس، بعد وصوله إسرائيل، اليوم، وحضوره المؤتمر الصحفي مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد تنفيذ هذه الخطوة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مقاليد الأمور في البيت الأبيض، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، ولتثبيت الوضع على الأرض.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن نتنياهو قد صرح خلال جلسة مغلقة بأن "ما لم يتم القيام به الآن، لن يحدث في ظل الإدارة الجديدة"، متوقعا رفض بايدن البناء خارج الخط الأخضر.