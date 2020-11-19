مصر... اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لانطلاق مسابقة الدوري

حدد اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الخميس، الموعد الجديد لانطلاق مسابقة الدوري العام.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، صباح اليوم الخميس، بأن بطولة الدوري العام للموسم 2021/2020، ستنطلق في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب ما استقرت عليه اللجنة الخماسية لكرة القدم، بقيادة عمرو الجنايني.

ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية خطابات لجميع الأندية الـ 18 لحضور قرعة بطولة الدوري الجديد هذا الموسم.

وبشأن مباريات كأس مصر، تقام مباراتي دور الثمانية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الأهلي وأسمنت أبوقير، والزمالك وإف سي مصر، على أن تقام مباراتا دور نصف النهائي، الأولى بين طلائع الجيش والفائز من الزمالك وإف سي مصر، والثانية بين الاتحاد السكندري والفائز من الأهلي وأسمنت أبوقير، فى أول ديسمبر. وستقام المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي، يوم 5 ديسمبر المقبل.