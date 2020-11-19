مصر… الأرصاد الجوية تحذر من حمل أي مواد معدنية لمدة 3 أيام

أصدرت الأرصاد المصرية تحذيرا للمواطنين من حالة عدم استقرار الطقس، التي تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، ودعت المواطنين في عدد من المناطق بعدم حمل أي أجسام معدنية.

© Sputnik . KHALED DESOUKI محافظة مصرية تحذر مواطنيها من طقس الغد "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى قول وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر، إن "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من الخميس حتى السبت المقبل وأن الطقس سيبدأ في التحسن تدريجيا اعتبارا من الأحد المقبل".

ووجهت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد، رسالة للمواطنين دعتهم فيها إلى عدم حمل أي مواد معدنية خلال تلك الموجة خاصة في المحافظات التي ستشهد أمطار رعدية، مشيرة إلى أن السواحل الشمالية وسيناء وشمال الدلتا ستشهد أمطارا رعدية بداية من صباح غد الجمعة.

وقالت: "موجة عدم الاستقرار ستبدأ في الإسكندرية ومطروح من مساء اليوم الخميس، يتخللها أمطار غزيرة تمتد إلى الدلتا وبورسعيد لكنها تكون متوسطة".

وتابعت: "نشهد اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر، وعلى بعض المناطق من الوجه البحري مثل (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية – الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).

وبحسب بيان الأرصاد يشهد غدا الجمعة أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح".

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية" وأمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر "حلايب - شلاتين - رأس بناس"، بينما يشهد شمال الصعيد أمطارا خفيفة على "الفيوم - بني سويف - المنيا"، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

ولفت بيان الأرصاد أن يوم السبت يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح "، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية " وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب - شلاتين - رأس بناس".

ومن المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى، يوم الجمعة، فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.