لماذا انخفض عدد الوافدين في الكويت إلى مليونين و650 ألفا؟

انخفض عدد الوافدين في الكويت خلال الأشهر الأخيرة إلى مليونين و650 ألف مقيم بعدما كان العدد 3.3 مليون، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "الراي" إن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في تعديل التركيبة السكانية في الكويت مع سقوط نحو 147 ألف إقامة على الأقل وعودة عشرات الآلاف إلى بلدانهم.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على أرقام رسمية تفيد بأن عدد الوافدين انخفض من 3.3 مليون قبل الجائحة إلى 2 مليون و650 ألفا.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن "إجمالي عدد المقيمين الذين لديهم إقامات سارية وهم خارج البلاد يبلغ نحو 365 ألفاً، وأن من سقطت إقاماتهم يبلغ عددهم نحو 147 ألفاً".

وأشارت المصادر إلى أن عدد المقيمين في البلاد انخفض في الأشهر القليلة الماضية، خلال أزمة كورونا بعد مغادرة الكثيرين وسقوط الإقامات لوافدين كانوا موجودين خارج البلاد بحيث وصل عدد من يحملون إقامات صالحة إلى 2.65 مليون وافد.

ولفتت إلى أن عدد مخالفي الإقامة يصل إلى نحو 132 ألف وافد، متوقعة أن "يبادر ما لا يقل عن 40 ألفاً منهم إلى تعديل أوضاعهم، والاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لهم من 1 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وكشفت المصادر أن "وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة تبحثان آلية لإيجاد حل للخلافات والنزاعات بين العمال والكفلاء، والخروج بتوصيات محددة تؤدي إلى رفع (البلوك) عن الوافد الذي يوجد عليه تغيّب من قِبل الكفلاء، بعدما تبين أن آلاف المخالفين لديهم مشاكل قانونية مع كفلائهم، ستشكل عائقاً أمامهم لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد".

ورجحت المصادر حسم الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات ستعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتسهيل إجراءات من يرغب بتعديل وضعه، والاستفادة من القرار طيلة الشهر المقبل، وأن هناك خططاً وضعت لتحديد استقبال المراجعين واتخاذ أقصى درجات السلامة واتباع الاشتراطات الصحية.