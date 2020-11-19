العراق... مسؤول في "الوطني الكردستاني" يعلق على قرار أمريكا سحب 500 جندي من البلاد

علق مسؤول في إقليم كردستان العراق على قرار الولايات المتحدة سحب 500 جندي من قواتها المتواجدة بالعراق.

وأبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الخميس، تخوفه من قرار انسحاب القوات الأمريكية بشكل جزئي من العراق.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن سحب 500 جندي من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب، لينخفض عددهم من 3000 إلى 2500 جندي.

وقال سورجي في تصريحات لموقع "بغداد اليوم" إن "الوضع الأمني في البلاد ما يزال مقلقا جدا، خصوصا في ظل تحركات تنظيم داعش المريبة في محافظتي كركوك ونينوى والمناطق المتنازع عليها (بين الإقليم وحكومة بغداد)".

واعتبر أن "الانسحاب وإن كان جزئيا سيعطي دفعة معنوية لعناصر داعش بالهجوم على عدد من المدن وتكرار سيناريو السنوات السابقة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتمسك ببقاء القوات الأميركية خلال الفترة الحالية".

وقال سورجي إن "بقاء القوات الأمريكية في الوقت الحالي هو الضمان لعدم عودة تنظيم داعش واحتلاله مناطق واسعة من البلاد"، داعيا إلى "عدم تأثير المجاميع الخارجة عن القانون على الاتفاقيات الدولية".

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب 500 عنصر من قواتها في العراق، جاء بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال حسين في مؤتمر صحفي، في بغداد تابعته إن "الكاظمي وبومبيو اتفقا خلال اتصال هاتفي على سحب 500 عنصر عسكري أمريكي من العراق".

وأشار إلى أن "طبيعة القوات المتبقية لن تكون قتالية، وقد دخلنا في المرحلة الرابعة والنهائية وهي تتضمن الدخول في مرحلة الصفر مع انتهاء المرحلة الرابعة، وستنتهي العمليات القتالية التي كان سبب وجودها دخول تنظيم داعش إلى العراق".

وأكد وزير الخارجية، أن "وجود القوات الأمريكية والتحاف الدولي في العراق جاء بدعوى رسمية من الحكومة العراقية"، ً مبينا أن "داعش هزم في العراق لكن هناك خلايا في عدد من مناطق".