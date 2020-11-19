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    طيران الاتحاد الاماراتي

    "الاتحاد للطيران" الإماراتية و"العال" الإسرائيلية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

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    وقعت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم واسعة النطاق تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

    موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للشركة الإماراتية، تضم المذكرة خططا للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات، والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.

    وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتحاد للطيران"، توني دوغلاس، "في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة "العال" إلى أبوظبي، والتي تُعدّ أول رحلة على الإطلاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تأتي مذكرة التفاهم لتُشكّل قاعدة انطلاق لما نتصور أن يكون علاقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا بين أبوظبي وتل أبيب. نتطلع لبحث مختلف الفرص التي يمكن للناقلتين الجويتين من خلالها العمل معا، لتحسين العمليات التجارية وتعزيز تجارب الضيوف".

    بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "العال" غونين أوسيسكن، "أتاحت لنا العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخرا بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد للطيران. وتأتي مذكرة التفاهم، كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين. وبالنظر إلى الأهداف المشتركة لكلا الناقلتين، فإننا نرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون".

    وبالإضافة إلى الرحلات المشتركة بالرمز، تبحث فرق العمل في كل من برنامج "ضيف الاتحاد" وبرنامج "العال ماتميد" للمسافر الدائم، فرص كسب واستبدال متبادل للأميال، إلى جانب غيرها من المزايا.

    وستقوم الفرق المتخصصة بإدارة الوجهات في الشركتين بالتعاون فيما بينها لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى كل من أبوظبي وتل أبيب.

    وفيما يخص الخدمات الهندسية والشحن الجوي التي توفرها الناقلتان، فقد بدأت فرق العمل المعنية بإجراء محادثات لإيجاد فرص تعاون أكبر والبحث في كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز حجم البضائع الواردة والصادرة من أبوظبي وتل أبيب؛ فضلاً عن مختلف الوجهات الأخرى على امتداد شبكتي الناقلتين الجويتين بالعموم.

    وكانت "الاتحاد للطيران" أعلنت، بوقت سابق، عن عزمها بدء رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب، اعتبارا من 28 آذار/ مارس 2021.

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