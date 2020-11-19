"حلم جديد"... أغنية تبرز الإنجازات المصرية في عهد السيسي... فيديو

وقالت الصحيفة إن "الدولة المصرية شهدت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والكبارى العملاقة ومصانع جديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق غير الآمنة، وغيرها من المشروعات في مختلف المحافظات".

وأبرزت مشاهد عرضت مع أغنية "حلم جديد" الجانب الإنساني للرئيس السيسي خلال تواصله المباشر والمستمر مع جميع فئات الشعب المصري، من خلال الاستماع إليهم، والمساعدة على حل مشكلة، مثل كبار السن والشباب والمرأة وأبناء الشهداء وغيرهم، في مشاهد إنسانية تؤكد حرص الرئيس على التواصل مع أبناء شعبه، فضلا عن تفقده للمشروعات بنفسه للتأكد من سير العمل فيها بانتظام.

وسلطت الأغنية الضوء على ما تم تنفيذه أخيراا من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات من ناحية، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع جميع فئات المجتمع من ناحية أخرى.