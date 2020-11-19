"اسمه على زجاجة نبيذ"... هكذا استقبل مستوطنو الضفة الغربية بومبيو 

استقبل المستوطنون في الضفة الغربية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بوضع اسمه على "زجاجة نبيذ".

نشر الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن مصنع نبيذ "بساغوت" يستقبل مايك بومبيو بوضع اسمه على زجاجة النبيذ التي ينتجها المصنع.

This is what waited for Pompeo in his visit at the winery in the West Bank settlement of Psagot pic.twitter.com/wFGhoTcqj4 — Barak Ravid (@BarakRavid) November 19, 2020

وأوضح رافيد أن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت زيارة بومبيو لمصنع نبيذ بساغوت بأنها "خاصة"، ولم يرافقه أي مسؤول إسرائيلي.

ونشر المصنع في سجل زواره صفحة ممهورة باسم مايك بومبيو، قال فيها:

لم ولن أكون وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور هذا المكان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط أنباء عن زيارات سيقوم بها إلى بعض المستوطنات في الضفة وهضبة الجولان.

פומפאו בספר האורחים של יקב פסגות: "מי ייתן ולא אהיה מזכיר המדינה האחרון שמבקר כאן" pic.twitter.com/N4z7Hd4Ut8 — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) November 19, 2020

وقد حضر بومبيو مؤتمرا صحفيا عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عقب قمة ثلاثية جمعتهم.

وتعد زيارة بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة أو الجولان هي أول زيارة من هذا النوع يقوم بها وزير خارجية أمريكي.