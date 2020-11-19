وزير: السعودية تمر بمرحلة غير مسبوقة وإيرادات النفط لم تغط الرواتب

قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة في القطاعات كافة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إيرادات النفط لم تغط أجور موظفي الدولة التي تبلغ نصف تريليون ريال سعودي، إضافة إلى العديد من الالتزامات.

وأضاف القصبي خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم، أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة كان مؤلما وأنه كان خيارا صعبا ولم يتخذ بسهولة.

#وزير_الإعلام المكلف: موضوع الضريبة هاجس بلا شك لكل فرد وأسرة، وهو قرار مؤلم كما وصفه سمو سيدي #ولي_العهد خلال كلمته الماضية وخيار صعب جدًا.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/NDkQP0zIaL — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 19, 2020

وتابع

"بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريلیون ریال، إضافة إلى العديد من الالتزامات، كل ھذه المبالغ لم تغطھا الإيرادات النفطیة".

وأكد أن "الھدف عندما رُفعت ضريبة القیمة المضافة كان عدم المساس بالرواتب أو البدلات، واختارت الدولة ھذا الخیار للمساعدة في مواجھة مشاكل ضعف الإيرادات".

وأوضح أنه " لولا القرار لاضطرت الحكومة اليوم إلى إجراءات قد تصل إلى إلغاء البدلات وربما خفض الرواتب".

وحول رؤية 2030، أفاد الوزير بأن من نتائج الرؤية تأسيس 5 وزارات جديدة لـ (السياحة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية والثقافة والرياضة).

وأشار إلى أن "الرؤية استثمرت في الثروات والموارد والإمكانيات وركزت على القطاعات الواعدة وهو أمر نتج عنه توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية".

وبين أن المملكة بفضل رؤية 2030 هي الدولة الأكثر إصلاحا وتقدما في تقرير المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020 بحسب تقرير البنك الدولي، كما أنها تتصدر دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية وتتصدر أيضا دول الشرق الأوسط كأكبر مخزون غذائي مع وصولها إلى المركز 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.