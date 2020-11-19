إثيوبيا للإمارات: عملية تيغراي العسكرية ستنتهي في "أقرب وقت"

أطلعت إثيوبيا، دولة الإمارات، على آخر مستجدات الوضع في إقليم تيغراي شمالي البلاد الذي يشهد منذ أسبوعين معارك طاحنة.

جاء ذلك في لقاء جمع السفير الإثيوبي لدى أبوظبي سليمان ديدفو ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأطلع السفير الإثيوبي الوزيرة الإماراتية على "تصرفات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غير المسؤولة مع اختراق الدستور الوطني حتى وصلت إلى مهاجمة القيادة الشمالية الإثيوبية في الـ 4 من نوفمبر (كانون الثاني الجاري)".

واعتبر السفير أن "الحكومة الإثيوبية التي تم استفزازها دون مبرر يجب أن تقوم بعملية إنفاذ القانون في ولاية تيغراي لاستعادة النظام الدستوري وتقديم العصابة الإجرامية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى العدالة"، وفق تعبيره.

وأكد السفير سليمان لريم الهاشمي أن الحكومة الاتحادية ستنهي العملية في "أقرب وقت مع تقديم الجناة إلى العدالة".

من جانبها قالت ريم الهاشمي إنها "قبلت شرح السفير سليمان ديدفو للعملية الجارية، وتمكنت من الحصول على التوضيح بشأن القضايا الجارية في إثيوبيا والتي تخالف تماماً الروايات المضللة لبعض وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق اليوم، دعت الحكومة الإثيوبية قادة جبهة تحرير تيغراي "إلى الاستسلام سلمياً والامتناع عن ارتكاب المزيد من الفظائع حيث صدرت أوامر اعتقال بشأنهم".

واتهمت الحكومة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والموالين لها بـ "ارتكاب فظائع ضد المدنيين على أساس هويتهم، في أماكن مختلفة مثل مدينة ميكادرا".

ويشتعل الصراع حاليًا في إقليم تيغراي بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي للإقليم يوم الرابع من نوفمبر الجاري.