إخفاق جديد في مفاوضات سد النهضة... وخبراء يؤكدون: التوقيت غير مناسب

ففي الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عن تفاهمات، صرحت الخرطوم بفشل تلك الجولة وخلافها مع القاهرة وأديس أبابا حول الآلية الجديدة... لماذا تمت الدعوة للاجتماع قبل التوصل لنقاط مشتركة للبحث تجنبا للإخفاقات المتتالية؟

قال خبير الموارد المائية السوداني الدكتور إبراهيم الأمين، ما لم تتوفر الثقة بين الأطراف الثلاثة فلن تكون هناك أي جدوى من الاجتماعات، ويجب أن يكون هناك إيمان كامل بأن النيل هو لكل الدول المشاطئة فيه، ولا يمكن أن تحل مشاكل النيل بالحديث فقط عن المياه وتقسيمها، بل يجب أن يتم التوافق على تقسيم المنافع.

وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن لدى إثيوبيا مشكلة داخلية معقدة جدا، ففي عهد رئيس الوزراء الأسبق زيناوي اعتمدت على الفيدرالية الإثنية في ظل مجتمع فيه تنوع بين القوميات المختلفة بالإضافة إلى العزلة، وبالتالي فرض هذا الأمر نوعا من الصراعات الإثنية وهو الحادث الآن في صراع تيغراي، ونحن نأمل أن تحل تلك المشكلات للمحافظة على وحدة التراب الإثيوبي.

وتابع الأمين، إثيوبيا منفردة لا تستطيع حل المشاكل الداخلية لـ 110 مليون مواطن في تلك الظروف القاسية، لذلك يجب أن يجد أي مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا أن أي اتفاق حول سد النهضة يخاطب قضاياه الأساسية، وأي اجتماعات دون الالتزام بالوصول إلى حلول جذرية ووفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية لن تكون مجدية، ولا يمكن حصر الحوار في الجوانب الفنية فقط، يجب أن يكون هناك حوار صريح وملتزم يخرج بنتائج جادة ويحدد مصالح كل بلد بالصورة المناسبة من أجل توفير أجواء الثقة المفقودة.

وأشار خبير المياه، إلى أن الآلية القانونية هي الأهم لأنها تنطوي على عنصر الإلزام وآلية فض النزاعات، وهو ما طالب به السودان ومصر ولا تراجع عنه، لذلك بدأت إثيوبيا في التهرب من المفاوضات منذ الملء الأول للسد لأن لديها مشاكلها الداخلية المعقدة، وكان يجب ألا تكون هناك أي اجتماعات إلا بعد خروج إثيوبيا من مشاكلها الداخلية.

وحول جدوى اجتماع اليوم الخميس بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث قال الأمين، إن الهدف من دعوة الخارجية في جنوب إفريقيا إلى هذا الاجتماع هو إظهار أن الاتحاد الأفريقي يقوم بدوره تجاه تلك القضية، لأنه في ظل المعطيات والظروف الحالية لا يمكن أن تصل إلى توافق أو حلول حول نقاط الخلاف، حيث أن أديس أبابا نفسها مشغولة بقضية أكبر في الداخل، لذا يجب على مصر والسودان المساعدة على أن لا تتفكك إثيوبيا، لأن تفككها سوف يصل إلى كل منطقة القرن الأفريقي كما حصل في الصومال، وتتحول إلى مراكز للإرهاب وغسيل الأموال وتجارة السلاح في القرن الأفريقي والقارة برمتها، لأن عيون العالم أجمع على تلك المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الأسبق لقطاع مياه النيل في وزارة الري المصرية الدكتور عبد الفتاح مطاوع، إن هناك مسؤوليات خاصة على الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي وضرورة الوصول إلى اتفاق مرضي بين الأطراف الثلاثة لتحقيق مصالح تلك الدول، لذلك كانت الدعوة من الخارجية في جنوب إفريقيا لاجتماع اليوم بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.

وأشار مطاوع إلى أن دعوة الاتحاد الأفريقي لهذا الاجتماع يأتي في إطار المهام الموكلة إليه، وقد تكون مصر والسودان طلبت عقد هذا الاجتماع لتحريك الأوضاع الحالية ومحاولة استنباط النتائج لتحديد خطواتهم القادمة بشأن قضية سد النهضة، لأن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا لم توقف الأعمال في السد، فلابد من استيضاح الأمر فيما يتعلق بالملء الثاني للسد في يوليو/تموز القادم.

وشدد رئيس قطاع الموارد المائية على ضرورة دعم الاستقرار في إثيوبيا فليس من مصلحتنا الفوضى هناك، وما كانت موافقة مصر على إنشاء سد النهضة إلا من أجل تنمية ورخاء الشعب الإثيوبي، لكن دون الإضرار بمصالح الآخرين، والتوتر في الداخل الإثيوبي يمكن أن يجر على مصر والسودان ودول الجوار مشاكل كثيرة خاصة باللاجئين والهجرة غير الشرعية والمشاكل الأخرى المتعلقة بالصراعات ومناطق النزاع.

أصدرت إثيوبيا بيانا صحفيا، باللغتين الإنجليزية والأمهرية، بشأن اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة.

وتابع: "إلا أن رئيس المجلس التنفيذي اختتم الاجتماع وحث الأطراف على وضع نص يمكن عرضه على اجتماع رؤساء الدول والحكومات".

وقال وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي، إن السودان أكد خلال الاجتماع عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، مشيرًا إلى أن مصر وإثيوبيا أصرتا على التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود.