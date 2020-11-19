تسجيل
20:47 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سيدة من الأمازيغ ترسم وشما لعلم الأمازيغية

    بعضهم لا يتزوج دون الأمازيغية... ماذا تعرف عن أساطير أمازيغ المغرب ولغتهم؟

    © AFP 2020 / Mosa'ab Elshamy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104178/67/1041786795_0:259:4963:3050_1200x675_80_0_0_a6b16cd4b32a1a1a6f2132ab2cafd2ce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011191047250224-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%9F--/

    يعد الموروث الشعبي والثقافي من السمات التي تتميز بها المجتمعات، حيث يسعى كل مجتمع على إحياء العادات والتقاليد التي تمثل هذا الموروث التاريخي الذي تتداخل فيه بعض الأساطير.

    ضمن المكونات التي تتمسك بدرجة كبيرة بعاداتها وتقاليدها التي يتخللها بعض الأساطير هم الأمازيغ، فعلى الرغم أنهم موجودون في أكثر من دولة، منها الجزائر وليبيا ومصر وتونس، إلا أن كل منطقة لها خصوصيتها. 

    في المغرب يحرصون حتى اليوم على إحياء الكثير من الطقوس الخاصة بالحياة اليومية، أو الطقوس الدينية والاجتماعية.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    لا توجد إحصاءات رسمية بعدد الأمازيغ في الدول العربية حتى الآن، إلا أن النسبة الأكثر منهم في المملكة المغربية، حيث تشير التقديرات إلى أنهم أكثر من 10 ملايين. 

    احتفل الأمازيغ في يناير/ كانون الثاني الماضي بدخول عام 2970، ويختلف تاريخ الاحتفال بهذا العيد بين الأمازيغ بين يومي الثاني عشر والثالث عشر من يناير، إذ أن السنة الأمازيغية مرتبطة بالتقويم الفلاحي.

    تقول حنان أكوس طالبة تدرس التاريخ "أمازيغية" من منطقة سوس، إن الموروث الأمازيغي يختلف من مكان لآخر داخل المملكة المغربية. 

    تضيف أكوس، أن أمازيغ الشمال "الريف"، هم من الأمازيغ المحافظين على تقاليدهم، ويتزوجون من الريفيين فقط حتى الآن ويتحدثون لهجتهم الريفية. 

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    أما أمازيغ الأطلس "الشلوح" هم من الأمازيغ العرب الذين تعايشوا مع العرب و تزوجوا منهم، الأمر ذاته بالنسبة لأمازيغ الشرق. 

    فيما يتعلق بأمازيغ جهة سوس ماسة، يعرفون بالتجارة البقالة والثراء، كما أنهم لا يتزوجون من خارج تركيبتهم الاجتماعية، ويتحدثون بلغتهم المحلية الخاصة. 

    تحافظ معظم المكونات الأمازيغية على بعض الطقوس في المغرب، وبعضها يدخل في إطار الأساطير التي يتم إحياء بعض التقاليد الخاصة بها للآن. 

    طقوس رأس السنة 

    ضمن الطقوس الخاصة بعيد رأس السنة أن النساء يقمن بوضع ثلاث لقمات قبل النوم في سطوح المنازل، وترمز إلى الشهور الثلاثة الأولى من السنة" يناير، فبراير ومارس" واستدرارا للمطر يرشن المكان الذي وضعت فيه اللقمات بالملح.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    حسب الاعتقاد أن اللقمة التي يظل عليها الملح حتى الصباح حسب ترتيبها تحدد الشهر الذي سيكون ممطرا.

    من ناحيتها قالت الكاتبة المغربية الأمازيغية فاطمة وشرع، إن عيد رأس السنة الأمازيغية هو مثله مثل الأعياد الدينية في المغرب، وأن دستور 2011، أقر اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في المغرب.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الطقوس في رأس السنة الأمازيغية تختلف من مكان لآخر، حيث يختلف أمازيغ شمال المغرب عن جنوبه، إلا أن بعض الطقوس العامة تتمثل في إعداد طبق الكسكس، كما توضع نواة التمر في الكسكس، ومن يحصل على هذه النواة يكون محظوظ السنة.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    وتتابع أن المتوارث في الثقافة الأمازيغية أن الذي كان يحصل على هذه النواة، تصبح مفاتيح خزائن القبائل تحت تصرفه.

    ثلاثة طقوس

    تتمثل الطقوس في ثلاثة أنواع "طقوس تطهيرية"، وهي التي تهدف إلى التخلص من كل قديم وغير نافع بوسائل وأدوات وأشياء جديدة

    "طقوس تغذوية" من خلال إعداد الأطباق المتنوعة من محاصيل محلية ادخرت في فصل الشتاء.

    "طقوس صيدلية" من خلال جمع أنواع بعينها من النباتات المتوفرة في ذلك الفصل لتحضير أدوية منها بواسطة مزجها بمنتجات طبيعية.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    طقوس الزواج 

    بحسب حديث إبراهيم الجعفري أمازيغي من الدار البيضاء لـ"سبوتنيك"، تتخلل طقوس الزواج بعض الاحتفالات التقليدية، أو ما يسمى بـ "أحواش" وهي رقصة جماعية، يوزن فيها الكلام، ليغنى. 

    وفي بعض الأحيان تكون هناك "معركة شعرية" بين الشعراء وقد يكون هذا الشاعر إمام مسجد. 

    اليوم الأول 

    تقام الطقوس على عدة أيام منها في اليوم الأول يقوم والد بإسناد مهمة الإشهار -لبراح- القبيلة الذي يضرب الأجراس في أزقة القرى إعلان الزواج، وتذهب نساء القرية إلى منزل العريس حاملات بعض الكميات من القمح إلى والدة العريس. 

    اليوم الثاني

    تجلب النساء معهن اللوز وثمار أركان وتقمن بصنع زيت أركان وأخريات بصنع أملو – عصيدة اللوز – وطهو السمن. 

    في الأيام التالية الثالث والرابع والخامس، تذبح الذبائح عادة تكون بقرة أو أكثر حسب إمكانيات العريس ونفس الشيء في بيت العروس.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    أسطورة الحب 

    ضمن القصص الأسطورية المتوارثة منذ آلاف السنوات ما يعرف بـ"إيسلي" و"تيسليت" وهما بحيرتان تقعان بمنطقة أميلشيل جنوب شرق المغرب.

    في ما يعرف بموسم الخطوبة تحتضن المنطقة الشعرات  من شباب خاصة في فترة الحصاد، سبتمبر/أيلول من كل عام، ويجتمعون لمدة 3 أيام. 

    ينظم الاحتفال طوال هذه الأيام بمشاركة المئات تخليدا للقصة الأسطورية "إيسلي وتيسليت"، وتعرف بالأمازيغية "العريس والعروس".

    عرفت المنطقة بحسب الروايات والمصادر المتعددة قصة حب أسطورية بين شاب اسمه موحا من قبيلة "أيت إبراهيم" وفتاة تدعى حادة من "أيت إعز"، وكان بينهما عداوة حالت دون ارتباط العشيقين ما دفع بالحبيبين إلى الانتحار، حيث انتحر موحا في بحيرة إسلي، بينما انتحرت حادة في بحيرة تيسليت، ويعقد الاحتفال السنوي بهدف تزويج الشباب في إطار تخليد قصة الحب الأسطورية. 

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    بغلة القبور ولعنة الإله

    إحدى الحكايات المتداولة في بعض المناطق الأمازيغية، "تاكمارت نيسمضال"، أي بغلة القبور. 

    بغلة القبور هي امرأة بجسد بغلة  تظهر في الظلام الدامس وتصول وتجول في القرى، وتختفي مع سماع أذان صلاة الفجر. 

    بحسب المتداول أن هذه المرأة تبحث دائما عن الرجال، وما إن يقع أحدهم في قبضتها حتى تقوم بحمله على ظهرها إلى المقبرة لدفنه حيا، كما يسمع صوتها على بهد مئات الأميال بحسب ما يتردد في بعض الأماكن.

    أمازيغ المغرب
    © Sputnik . MOHAMED HEMEDA
    أمازيغ المغرب

    "تسليت وأنزار" أو "عروس المطر"

    "تسليت وأنزار" باللغة الأمازيغية أو عروس المطر، تمثل في الثقافة الأمازيغية "عاشقة المطر"، وهي امرأة فاتنة الجمال وقع إله المطر في حبها، حسب الأسطورة. 

    بحسب الأسطورة أن عاشقة المطر اعترضت على إله المطر، الأمر الذي دفعه للاختفاء، فغابت الأمطار وجفت الأنهار من المياه. 

    الأسطورة تقول أن" روح تيسليت"، حزنت على غياب المطر وبكت، ثم وتضرعت إليه، ليعود أنزار لأخذ حبيبته إلى السماء، ومن ثم حلت هطلت الأمطار مرة أخرى. 

    وكانت بعض الأمازيغ يلجؤون لما يعرف بـ"عروس المطر" أو "يلغونجا" في أوقات ندرة الأمطار. 

    تصنع عروسة المطر من القصب وملعقة خشبية كبيرة، وتزين بلباس نسائي أمازيغي ويضعن النساء على رأسها منديلا، ثم يخرجن في مسيرة حافيات الأقدام، يتقدمهن أطفال كرمز البراءة والصفاء من الذنوب في اتجاه مسجد القرية، وهي على الأغلب لم تعد موجودة في الوقت الراهن.

    بعض الكلمات الأمازيغية

    علم الأمازيغية
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    في ظل المطالبة بإقراره رسميا... طقوس احتفال المغاربة برأس السنة الأمازيغية
    تستخدم الكلمات الأمازيغية حتى الآن في بين المكون الأمازيغي في المغرب، كما ان بعض هذه الكلمات تستعمل في الدارجة المغربية، وفيما يلي بعض الكلمات الأمازيغية، حسب ما جاء بمقال لمبارك بلقاسم في "هسبريس". 

    "بّا" bba و"بابا" baba (أبي)، وتصريفاتها في الدارجة: "بّاك" / "باباك"، "بّاه" / "باباه" ...إلخ. وهما كلمتان أمازيغيتان موجودتان في كل لهجات اللغة الأمازيغية بإحدى الصيغتين وصيغ أخرى قريبة منهما. وتوجد لدى طوارق مالي وطوارق النيجر الكلمة الأمازيغية abba وتعني: الأب، أبي.

    - "يمّا" yemma (أمي)، وهي كلمة أمازيغية. (وتصريفاتها في الدارجة: "يمّاك"، "يمّاه"، ...إلخ).

    - "حنّا" ḥenna ومعناها: الجدة، جدتي. وهي كلمة أمازيغية مستخدمة هكذا في بعض لهجات اللغة الأمازيغية، والشكل الأصلي أو الأقدم لهذه الكلمة الأمازيغية هو anna وnana وnanna وinna ومازال مستخدما في عدة لهجات أمازيغية. كما أن كلمة inna تستخدم في بعض لهجات اللغة الأمازيغية المغربية بمعنى: الأم، أمي. وهناك كلمة أمازيغية أخرى هي taba تعني: الجدة. كما أن كلمة anna مستخدمة في أمازيغية طوارق مالي وطوارق النيجر وتعني: الأم، أمي. وتوجد لدى الطوارق العبارة الأمازيغية: anna en abba nin وتعني: أم أبي (أي: جدتي).

    - "النوطا" (زوجة أخ الزوج)، من الأمازيغية tanoḍt [ثانوضت] وtanoṭ [ثانوط]، والجمع: tinoḍin.

    - "اللّوَس" ellwes أو "اللوس" ellus (أخو زوج المرأة)، من الأمازيغية alus أو alwes أو ařweṣ، بنفس المعنى.

    - "اللّوسا" ellusa (أخت زوجة الرجل)، من الأمازيغية talust أو talwest أو tařweṣt، بنفس المعنى.

    - "اليشّير" (الطفل، الفتى)، "ليشاشرا" (الأطفال، الفتيان)، من الأمازيغية icirr [إيشيرّ] ويعني: الطفل، وicirran [إيشيرّان] ويعني: الأطفال.

    - "البژّ" elbeẓẓ (الأطفال، أطفال كثيرون)، من الأمازيغية ibiẓẓiwen (صغار الجراد، الأطفال).

    - "ييه" yih، "واه" wah، "اه" ah، "إيه" ih، وهي كلها كلمات أمازيغية تعني "نعم، أجل".

    - "واخّا" (أوكي، موافق، حسنا، رَغْمَ أنَّ)، من الأمازيغية: waxxa [واخّا]، بنفس المعاني.

     يتضمن الفصل الخامس من الدستور المغربي أن اللغة العربية الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مـشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

    انظر أيضا:

    في ظل المطالبة بإقراره رسميا... طقوس احتفال المغاربة برأس السنة الأمازيغية
    ينشطون في تونس والجزائر والمغرب ويسعون لإقامة دولة... من هم الأمازيغ
    اللغة الأمازيغية تثير ضجة كبيرة بعد قرار طباعتها على العملة
    بعد سنوات من الانتظار... البرلمان المغربي يقترب من إقرار قوانين الأمازيغية
    الكلمات الدلالية:
    المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها
    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف صفقة إف-35 للإمارات
    هل ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في وقف صفقة "إف-35" للإمارات؟
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك