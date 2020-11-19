الأردن يعلن رغبته في افتتاح قنصلية بمدينة العيون والمغرب يرحب

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة المغربية محمد السادس، عبر خلاله عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن الكامل إلى جانب المغرب لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات في الصحراء المغربية.

وأكد الملك عبدالله موقف الأردن الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب، وجهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما هنأ الملك محمد السادس على نجاح هذه الخطوات في إعادة فتح معبر الكركرات باتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، عبر العاهل الأردني عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

من جهته، رحب الملك محمد السادس بقرار الأردن بشأن فتح قنصلية عامة في مدينة العيون، كما وجه الشكر لملك الأردن، معبرا عن تقديره لهذا القرار المهم، الذي يؤكد المواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن عدد القنصليات التي افتتحت في الصحراء المغربية وصلت إلى 15 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، حيث افتتحت 6 قنصليات من غرب إفريقيا، و5 من وسط إفريقيا، و3 من جنوب إفريقيا وواحدة من الشرق، معتبرا أن هذا يؤكد الدعم الإفريقي للمغرب والاعتراف بمغربية الصحراء.

وأكد أن "ذلك يمثل ثمرة من ثمار السياسية الإفريقية التي نهجها جلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الأخيرة التي تأسست على المصداقية والتضامن من خلال منطق رابح رابح".