وزير يكشف تفاصيل "اللقاح المصري" لفيروس كورونا

وأوضح الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، أن مصر بدأت فعليا في إنتاج اللقاح الخاص بها ضد كورونا.

وتابع بقوله "لكن اللقاح المصري حاليا تجاوز مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية والسريرية".

وأكمل عبد الغفار بقوله "العام المقبل سيشهد الانتهاء من كل مراحل اللقاح المصري ضد كورونا".

وعن مميزات اللقاح المصري ضد كورونا، بأنه يوفر أجسام مناعية عالية ومستدامة لفترات طويلة.

أما عن باقي اللقاحات في العالم فقال وزير التعليم العالي المصري: "اختصار فترة إنتاج لقاحات كورونا إلى عام ونصف العام، يأتي بسبب الرغبة الكبرى في التعامل سريعا مع الجائحة".

وأتم بقوله "لكن هناك مؤشر إيجابي حاليا بظهور فعالية لقاح فايزر الأمريكي بنسبة 90%، فهذا أمر رائع".