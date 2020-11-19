السعودية تخصص 20 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها تنوي استثمار مبلغ 20 مليار دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العشر سنوات المقبلة.

أعلن عن ذلك رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي، وذلك خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وصرح أن السعودية "ستستثمر من الآن حتى عام 2030 ما مقداره 20 مليار دولار" في الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "نهدف لأن نؤسس أكثر من 300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي من الآن حتى حلول عام 2030، ونطمح لأن يكون الذكاء الاصطناعي مكونا لاقتصاد بديل من خلال الشركات الناشئة وشركات الابتكار".

وأضاف الغامدي أن "السعودية تنظر للذكاء الاصطناعي على أنه مصدر توفير ودخل إضافي"، لافتا إلى أنه ستكون هناك حصة للاستثمارات الخارجية وأخرى للمحلية منها في هذا القطاع.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، التي تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وستعقد على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وعقدت السعودية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القمة العالمية للذكاء الصناعي، تحت شعار "الذكاء الصناعي لخير البشرية"، والتي تهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.

ودعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في كلمة ألقاها خلال القمة جميع المجالات للانضمام إلى المملكة، لبناء اقتصادات المعرفة.

وقال ابن سلمان: "أدعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، فنحن نتطلع مع شركائنا لتسريع تبنّي إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية".

وقال بدوره رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، عبد الله بن شرف الغامدي، في القمة إن الذكاء الصناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة.

وأضاف أنه "بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في 2030 بين أول 15 دولة رائدة بالذكاء الاصطناعي.