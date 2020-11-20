العراق... الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين في العراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الهيئة في بيان، إن "قوات اللواء 31 ب‍الحشد الشعبي أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تسلل لمجموعة من عناصر داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "تم الاشتباك معهم وإجبارهم على الفرار بعمق الصحراء".

ولم يوضح البيان مزيداً من المعلومات عن طبيعة التسلل، لكنه قال إنه سيعلن التفاصيل لاحقا.

وكانت القيادة العسكرية المشتركة العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تحرك لواءين من الشرطة الاتحادية من كركوك إلى نينوى باتجاه الحدود العراقية السورية، وذلك لسد الثغرات الأمنية على الحدود.

وجاء في بيان للقيادة المشتركة: مهمة كلا اللواءين ستكون مسك الشريط الحدودي على كامل حدود نينوى الإدارية المقابلة للجانب السوري بشكل حصري، شمالي العراق.

وتزامنت هذه الخطوة مع دفع ثلاثة ألوية من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى الحدود العراقية السورية لجهة محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وعزت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الدفع بهذه التعزيزات إلى الحدود العراقية السورية إلى سببين، الأول: المعلومات حول انسحاب المزيد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق والتي كان جزء مهم منها يدعم مهمة القوات العراقية في مراقبة الحدود مع سوريا. وبالتالي هناك خشية من وقوع ثغرات خطيرة.

والسبب الثاني هو: الاتفاق السوري العراقي على زيادة التنسيق الأمني بينهما لضبط الحدود المشتركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).