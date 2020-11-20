الكويت... تلقي لقاح "كورونا" سيكون اختياريا لا إجباريا

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن تلقي لقاح كورونا في حال اعتماده ووصوله إلى البلاد سيكون اختياريا لا إجباريا لأي فئة محددة، رغم امتلاك وزير الصحة الدكتور باسل الصباح الصلاحيات القانونية التي تخوله إلزام أي شريحة بأخذه.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية مطلعة، قولهم، إنه يجري، حالياً، وضع تصور بخصوص الفئات المستهدفة لتلقي اللقاح المعتمد في المراحل الأولى من وصوله، مستبعدة إلزام الطواقم الطبية والهيئات التمريضية بتلقيه.

وأوضحت المصادر أن "من أصيب بكورونا قد يكون ضمن الشرائح التي ستتلقى اللقاح مستقبلاً، حيث تتدارس الوزارة أكثر من شريحة ستستفيد منه، لمنحها أولوية تلقيه، ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في الصفوف الأولى وأصحاب عوامل الاختطار.

وعن زيادة قائمة الدول الـ34 الممنوعة من الدخول أو فتح الأجواء مع بعضها، أكدت المصادر أن تقييم مؤشرات الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا جار كل يوم، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن أي دولة مؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية أمس الخميس 485 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 138822، في حين جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 859 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7537 حالة، وبشفاء 587 مصابا بلغ مجموع حالات الشفاء 130426 حالة.